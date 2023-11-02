Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный рынок присоединился к проекту "Спортивные выходные" в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для жителей будут проводить занятия по йоге и растяжке по субботам и воскресеньям в 09:00. Первая тренировка состоится 5 ноября.

В этом году к проекту присоединились фудмоллы "Три вокзала. Депо", "Депо. Москва", КЦ "ЗИЛ" и научно-технический центр "Сколково". Кроме того, занятия продолжаются и на других востребованных площадках, например ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.

Тренировки проекта "Спортивные выходные" остаются популярными вне зависимости от времени года. Так, с сентября занятия проводятся на закрытых площадках.

Для участников проекта осенью и зимой проведут тренировки по самым популярным дисциплинам – растяжке, функциональному и танцевальному тренингу, фитбоксингу, барре, пилатесу и различным видам йоги.

Ознакомиться с расписанием тренировок и адресами площадок можно на сайте проекта. Записаться на занятия можно в центрах госуслуг.

В августе этого года проект отпраздновал свое трехлетие в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости мероприятия тренировались с олимпийскими чемпионами и музыкантами, посетили тематические спортивные зоны и концерт. Кроме того, на площадке работали тематические фотозоны и лаундж-зона.

Мероприятия проекта "Спортивные выходные" перенесли в помещения