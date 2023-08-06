06 августа, 22:30Город
Спортивные выходные прошли в "Лужниках" в рамках МУФ-2023
На территории спортивного комплекса "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) с 5 по 6 августа прошли спортивные выходные. Все желающие могли посетить десятки бесплатных мастер-классов.
Например, москвичи смогли попробовать встать на вейк-борд или позаниматься йогой и танцами. Владельцы собак могли обратиться за консультацией кинолога.
О спортивных мероприятиях в рамках МУФ – в эфире телеканала Москва 24.