"Мой район. Обратная связь": промывка памятников завершилась в Москве

Комплексная промывка памятников завершилась в Москве. Она была последней в 2023 году.

Специалисты комплекса городского хозяйства очистили более тысячи объектов. При работе с крупными памятниками они использовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Отмечается, что памятники в столице промывают регулярно с апреля по октябрь. Следующую подобную процедуру проведут весной 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".