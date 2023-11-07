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07 ноября, 15:00

Город

"Мой район. Обратная связь": промывка памятников завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": промывка памятников завершилась в Москве

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Комплексная промывка памятников завершилась в Москве. Она была последней в 2023 году.

Специалисты комплекса городского хозяйства очистили более тысячи объектов. При работе с крупными памятниками они использовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Отмечается, что памятники в столице промывают регулярно с апреля по октябрь. Следующую подобную процедуру проведут весной 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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