Во взрослых поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис для постановки итогового диагноза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московских взрослых поликлиниках заработал сервис постановки заключительного диагноза на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Сервис помогает столичным терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

"Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье – жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию – протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз", – пояснила она.

ИИ выступает ассистентом лечащего врача. Он демонстрирует специалисту второе мнение и вероятность подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, в частности сахарный диабет, застойную сердечную недостаточность и другие.

Окончательное решение о постановке диагноза принимает терапевт. Если же он отличается от рекомендаций ИИ, врач получит уведомление. В настоящее время точность сервиса составляет 87%.

До этого в Москве появилась нейросеть, позволяющая определить заболевание по КТ-снимкам. Она может находить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию и другие заболевания. Область отклонения на снимке ИИ окрашивает цветом.

