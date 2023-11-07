Около 11,5 тыс пациентов получили помощь во флагманском центре ГКБ № 15 за 2 месяца

Фото: пресс-служба Мэра и правительства Москвы

За два месяца врачи приняли около 11,5 тысячи пациентов во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова, из которых примерно 41% поступили по красному или желтому потоку. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Основными причинами госпитализации пациентов были острые хирургические заболевания: панкреатит, холецистит, аппендицит, травмы различной степени тяжести, а также сердечно-сосудистые проблемы.

Работа центра построена по новому стандарту экстренной помощи, в который входят цифровые технологии, современное оборудование, единые медицинские алгоритмы. Врачам удается спасать больше жизней за счет экономии времени медперсонала во время оказания экстренной помощи.

"Благодаря специально разработанным для каждого члена команды алгоритмам помощь оказывалась четко, быстро и слаженно. При их составлении учитывались самые современные цифровые решения, а также новейшее медицинское оборудование флагманского центра", – заявил главврач больницы Валерий Вечорко.

За время работы центра специалисты провели более 47 тысяч диагностических процедур, почти восемь тысяч процедур функциональной диагностики и свыше пяти тысяч компьютерных томографий. Кроме того, врачи сделали около 7,5 тысячи ультразвуковых исследований, столько же электрокардиограмм и примерно 34,5 тысячи лабораторных исследований.

При этом в больнице за месяц были экстренно прооперированы более 2,1 тысячи пациентов, из них 74 хирургических вмешательств проводились в гибридной операционной, где могут работать врачи сразу нескольких специальностей.

Ранее Сергей Собянин подвел итогимесячной работы флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова с начала открытия, которое произошло в сентябре. По его словам, почти 5,5 тысячи пациентов получили экстренную помощь за это время, а также провели свыше 750 экстренных операции. Мэр назвал этот показатель внушительным для небольшого периода работы.

Врачи спасли более 2 тыс пациентов за первые недели работы флагманского центра Филатова