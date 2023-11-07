Ночь на 7 ноября в Москве стала рекордно теплой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на вторник, 7 ноября, в столице установила рекорд по теплу, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой теплой за все время наблюдений за погодой в столице. Температура воздуха не опустилась ниже 9,2 градуса", – передает РИА Новости его слова.

Синоптик обратил внимание, что предыдущий рекорд был установлен 7 ноября 1954 года, когда столбики термометров показывали ночью 6,3 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Алина Котилевская спрогнозировала уменьшение осадков в Москве на этой неделе. Она также предупредила, что в четверг и пятницу, 9 и 10 ноября, могут быть заморозки.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу этой недели погода в столице вернется к ноябрьским значениям. По его прогнозам, после аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.



В столице установилась аномально теплая для ноября погода