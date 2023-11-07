Москвичам рассказали о погоде 7 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Во вторник, 7 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, в области – от 7 до 12 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что к концу этой недели погода в Москве вернется к нормальным значениям для ноября. После периода аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а в столицу начнут поступать холодные воздушные массы с юго-запада и запада.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская также сообщила, что осадки на этой неделе в столице начнут уменьшаться. Кроме того, по ее словам, в четверг и пятницу, 9 и 10 ноября, ожидаются заморозки.



Днем 6 ноября температура в Москве поднялась на 7 градусов выше нормы