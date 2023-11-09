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09 ноября, 08:30

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Москвичи приобрели почти 870 машино-мест с июля по сентябрь 2023 года

Москвичи приобрели почти 870 машино-мест с июля по сентябрь 2023 года

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Почти 870 машино-мест приобрели москвичи у города с июля по сентябрь. Они расположены в 10 округах столицы, сообщили в правительстве Москвы.

Там отметили, что участвовать в открытых торгах может любое физическое или юридическое лицо. Также горожане могут приобрести машино-места в подземных паркингах их многоквартирных домов по преимущественному праву.

В третьем квартале таких мест купили более 300 со скидкой 40% от рыночной стоимости. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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