Лекция для детей о ледниковом периоде пройдет в Московском зоопарке 11 ноября

Фото: depositphotos/Anna_Om

Заключительная лекция цикла "Миллионы лет назад" пройдет в Детском лектории Московского зоопарка 11 ноября. Зоолог, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Квартальнов расскажет о ледниковом периоде, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Все знают о том времени, когда север Европы покрывала огромная шапка ледника, а на холодных просторах бродили шерстистые мамонты и носороги, на которых отважно охотились наши далекие предки", – отмечается в сообщении.

На лекции гости узнают о том, виновны ли люди в исчезновении животных той эпохи, о местах сохранности условий, которые напоминают ледниковый период. В частности, посетителям расскажут, кто из соседей мамонта дожил до нашего времени, а также с кем из них можно познакомиться в зоопарке.

Некоторые из животных будут присутствовать в лектории.

Мероприятие пройдет в 12:00 и 14:00.

Ранее в Таиланде обнаружили вид ранее известного древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода. Окаменелые останки были найдены в 2005 году в районе Нон Сунг на северо-востоке страны. Ученые исследовали их 13 лет, после чего решили, что это новый вид древнего аллигатора. Его назвали Alligator munensis в честь реки Мун.

"Московский патруль": больше тонны бивней мамонта пытались вывезти контрабандисты из РФ