Новый вид вымершего аллигатора обнаружили в Таиланде

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В Таиланде обнаружили вид ранее известного древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Окаменелые останки были найдены в 2005 году в районе Нон Сунг на северо-востоке страны. Ученые исследовали их 13 лет, после чего решили, что это новый вид древнего аллигатора. Его назвали Alligator munensis в честь реки Мун, рядом с которой были найдены останки.

Согласно опубликованным исследованиям, данный вид аллигатора мог существовать на Земле около 230 тысяч лет назад.

Ранее на пляже Пхукета обнаружили ядовитого моллюска. Его длина составляла порядка 25–30 сантиметров. Внешне он был похож на ярко-синего дракона.

