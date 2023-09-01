Ядовитого моллюска нашли на пляже острова Пхукет – СМИ

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Опасного ядовитого морского моллюска нашли в районе пляжа Карон на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на группу активистов.

Моллюск Glaucus Atlanticus составляет около 25–30 сантиметров в длину, внешне он похож на ярко-синего дракона. По данным телеканала, его мог выбросить на берег прилив.

Данные моллюски обитают в открытом море. Они не вырабатывают яд, однако питаются физалиями, Португальскими корабликами и ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, поэтому их организм сохраняет яд, который предназначается для самозащиты.

Телеканал подчеркнул, что найденный Glaucus Atlanticus стал редким явлением. Он призвал жителей и гостей острова быть осторожными, поскольку шторм мог привести к появлению нескольких особей моллюска.

Яд Португальского кораблика, который присутствует в моллюске, может спровоцировать у человека ожоги, паралич и смерть.

Ранее сообщалось, что стая из 60–70 круглоголовых китов выбросилась на берег Западной Австралии. Кадры произошедшего опубликовал общественный парк, которому принадлежит пляж. На видео киты выбрасываются из воды и хлопают хвостами.

До этого на побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия обнаружили останки четырех горбатых китов. Как рассказал сотрудник местного департамента рыболовства и океанов Пол Коттрелл, как минимум двое китов погибли из-за травм, нанесенных тупым предметом. Эксперт предположил, что это могло быть столкновение с кораблем.

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