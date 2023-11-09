"Техноград" в Москве пригласил на бесплатный курс о продуктивности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет бесплатный онлайн-курс "Майнд-фитнес: как увеличить интеллектуальную выносливость и повысить продуктивность". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что он подойдет людям разных профессий, желающим улучшить память, научиться хорошо концентрироваться на выполнении задач и принимать нестандартные решения. Присоединившиеся узнают методики, которые помогают повысить продуктивность и улучшить работу мозга.

В сообщении добавили, что курс состоит из четырех вебинаров. Они пройдут с 10 ноября по 1 декабря с 11:00 до 12:00. Нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке, чтобы принять участие в занятиях, количество мест неограниченно.

Так, на первом занятии 10 ноября участникам расскажут о специальных упражнениях для улучшения работы мозга. Спикер поделится информацией о методиках тренировки ума и объяснит, как физическое развитие человека влияет на его интеллектуальные способности.

Вторая встреча состоится 17 ноября. Ее посвятят образовательной кинезиологии – науке об усовершенствовании процесса обучения через движение. Участникам сообщат, как можно улучшить вербальную память, концентрацию, скорость переключения внимания, повысить работоспособность. Преподаватель познакомит с методами, помогающими замедлить возрастные изменения, которые влияют на память, внимание, мышление и речь, сказано в тексте.

Добавляется, что третий вебинар пройдет 24 ноября. Присутствующие на нем научатся принимать нестандартные решения, узнают, что такое межполушарные связи, об их влиянии на креативность. Участникам расскажут, как правильно распределять нагрузки, работая над интеллектуальными проектами, чтобы избежать выгорания.

Финальное занятие посвятят методикам повышения стрессовой устойчивости, оно состоится 1 декабря. Лектор предложит выполнить задания, которые помогут улучшить продуктивность на работе и эффективно справляться с раздражительностью.

Курс прочитает нейропсихолог и радиоведущая Екатерина Юдина.

Ранее предпринимателей из Москвы пригласили на бесплатный онлайн-марафон "Управление репутацией в интернете". Он состоит из восьми занятий, присоединиться могут все желающие.

До этого в "Технограде" провели бесплатный онлайн-курс "Профессиональные коммуникации" в рамках проекта "Мама онлайн". Женщинам предложили раскрыть свой потенциал в общении с помощью практических приемов.

Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие курсы