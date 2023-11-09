В Москве представили тематические "Тройки" в честь 85-летия самбо

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились тематические карты "Тройка" в честь 85-летия самбо, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заммэра Максима Ликсутова, приобрести проездные можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также на портале.

"В честь юбилея молодого, но очень популярного вида единоборств мы совместно с Международной федерацией самбо подготовили новые тематические карты "Тройка". На них изображены спортсмены во время поединка", – добавил Ликсутов.

Самбо расшифровывается как "самозащита без оружия". Этот вид боевых искусств был создан в СССР в 1938 году. В 2021-м Международная федерация самбо получила постоянное признание Международного олимпийского комитета.

Ранее Дептранс совместно с детскими технопарками Москвы представил пять новых тематических карт "Тройка". Как уточнял Ликсутов, проездные посвящены самым популярным направлениям, которым обучаются ребята.

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