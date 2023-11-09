Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Московская компания разработала преобразователь для спутниковой и космической связи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Такие устройства уже используют в российском сегменте Международной космической станции. Раньше их приходилось закупать за рубежом.

Еще один столичный производитель представил уникальные светодиодные модули для медиафасадов. Компания, которая их выпускала, ушла с рынка РФ. Но московские разработчики сделали их в два раза дешевле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.