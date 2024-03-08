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Новости

Новости

08 марта, 14:30

Новости

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом в 2023 году – Собянин

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В 2023 году москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. По сравнению с 2022 годом число поездок выросло на 230 миллионов, а поездки на личных автомобилях сократились на 4%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря новым станциям и запуску двух диаметров увеличился также пассажиропоток в метро и на МЦД. Лидером по росту пассажиров стали трамваи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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