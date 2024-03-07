07 марта, 16:15Новости
Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов
Свыше 1,5 тысячи контрактов каждый день заключают с помощью портала поставщиков. Он работает уже 11 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Ресурс создавали для удобства заказчиков: государственных и муниципальных учреждений, а также предпринимателей. На портале можно покупать товары и услуги по выгодным ценам, а также найти новых клиентов.
Кроме того, для пользователей круглосуточно работает служба поддержки, а также действует онлайн-сервис "Школа поставщика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.