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Новости

07 марта, 16:15

Новости

Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

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Свыше 1,5 тысячи контрактов каждый день заключают с помощью портала поставщиков. Он работает уже 11 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ресурс создавали для удобства заказчиков: государственных и муниципальных учреждений, а также предпринимателей. На портале можно покупать товары и услуги по выгодным ценам, а также найти новых клиентов.

Кроме того, для пользователей круглосуточно работает служба поддержки, а также действует онлайн-сервис "Школа поставщика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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