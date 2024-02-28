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28 февраля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к осени

"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к осени

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Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии метро завершат к началу осени. После ее запуска транспортная ситуация положительно изменится для почти 70 тысяч человек.

К 2025 году положительные перемены ждут район Западное Дегунино – там достроят крупный городской вокзал Верхние Лихоборы. Главное его достоинство – быстрые пересадки на разные виды транспорта с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

На первом этапе специалисты построят более одного километра дорог, павильон, зарядные станции для электробусов, а также парковки для автомобилей. Эти работы завершат уже в этом году. Затем организуют дополнительные остановки для общественного транспорта и благоустроят всю территорию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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