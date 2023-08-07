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Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

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Памятник московского конструктивизма – кинотеатр "Ударник" – отреставрируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. "Ударник" стал первым в СССР кинотеатром, который построили для демонстрации звуковых фильмов.

Место приведут в порядок с помощью комплексных работ, чтобы сохранить внешний вид и историческую функцию. Там отреставрируют фасады и интерьеры, установят современное оборудование для кинопоказов.

После окончания реконструкции в "Ударнике" будут проходить кинопоказы, премьеры и фестивали. В здании откроют кафе, книжный магазин, сделают выставочное пространство, а на крыше оборудуют террасу и смотровую площадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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