11:45Город
Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году
Памятник московского конструктивизма – кинотеатр "Ударник" – отреставрируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. "Ударник" стал первым в СССР кинотеатром, который построили для демонстрации звуковых фильмов.
Место приведут в порядок с помощью комплексных работ, чтобы сохранить внешний вид и историческую функцию. Там отреставрируют фасады и интерьеры, установят современное оборудование для кинопоказов.
После окончания реконструкции в "Ударнике" будут проходить кинопоказы, премьеры и фестивали. В здании откроют кафе, книжный магазин, сделают выставочное пространство, а на крыше оборудуют террасу и смотровую площадку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.