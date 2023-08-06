Лечебно-диагностический комплекс в Москве планируют достроить в сентябре – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе завершается в Москве. Возведение планируется закончить в сентябре этого года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Он станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением. Здесь можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний", – отметил он.

Площадь комплекса составляет более 100 тысяч квадратных метров. В него входят три корпуса, которые соединили надземными переходами. На сегодняшний день уже завершен монтаж инженерных систем, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы, заключил мэр.

До этого Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции. По словам мэра, здание на Мосфильмовской улице практически полностью перестроили – сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации, оснастили современным оборудованием.

В поликлинике увеличилось число кабинетов врачей-педиатров и прививочных. Кроме того, там создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных горожан.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что еще 100 реконструируемых поликлиник введут в эксплуатацию в Москве в ближайший месяц. По ее словам, сейчас в городе строится или ремонтируется порядка двух миллионов медицинских мощностей. В ближайшие два года, уверена Ракова, в Москве будет создана абсолютно иная амбулаторная среда.

Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник