Собянин: в Текстильщиках завершается строительство волейбольного комплекса "Ника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивный комплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы по возведению волейбольного комплекса планируется закончить в сентябре 2023 года.

"В городе появится еще одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний. Для тренировок здесь оборудовали зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест – в дни соревнований. В игровом зале уложили специальное напольное покрытие. Потолки сделали высотой не меньше 12 м – для беспрепятственного движения мяча", – написал мэр Москвы.

Помимо волейбольного зала в новом спортивном комплексе появится бассейн длиной 25 метров и тренажерный зал площадью 240 квадратных метров. Работы по возведению спортивного комплекса планируется закончить уже в сентябре 2023 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии северо-восточных районов Москвы. Он напомнил, что в рамках реализации проекта "500 бассейнов" построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Российском государственном социальном университете, который ежедневно посещают более 300 человек. В планах значится возведение спорткомплекса "Стальной" с 50-метровым бассейном и универсальным залом на ул. Павла Корчагина.

