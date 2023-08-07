Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Кинотеатр "Ударник" ждет комплексная реставрация, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Работы начнутся уже в этом году.

Он назвал кинотеатр легендарным местом для Москвы и российского кинематографа. Мэр напомнил, что в советские годы там проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

Специалисты приведут в порядок и фасаы здания, и его интерьер. Кинотеатр оснастят современным оборудованием, создадут несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше появятся терраса и смотровая площадка. После завершения работ в "Ударнике" будут проходить кинопоказы, премьеры и фестивали.

Здание расположено в районе Якиманка на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной. Оно является частью архитектурного ансамбля Дома правительства и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

"Ударник" открылся в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр. Кинотеатр прекратил работу в 2010 году. Специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, благодаря чему зрители смогут увидеть небо, как задумывалось в советские годы архитектором Борисом Иофаном.

Ранее сообщалось, что площадь кинотеатра "Алмаз", который возводится по адресу улица Шаболовка, дом 56, увеличится почти вдвое и составит более 5,6 тысячи квадратных метров. На данный момент на объекте достроены все дополнительные этажи, проводятся монтаж кровли, работы по устройству фасадов и прокладке внутренних инженерных коммуникаций.

Кроме новых помещений, кинотеатр получит системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о ЧС. На подземном этаже появится супермаркет, а на первом и втором – торговые галереи и кафе. Сам кинотеатр появится на третьем этаже, а на четвертом будут техпомещения. Кровлю здания украсит зенитный фонарь. Также там установят два грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1 600 килограммов и один технологический, рассчитанный на 2 000 килограммов.



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