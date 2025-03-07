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Новости

07 марта, 13:45

Новости

Новости часа: обновленный стадион "Металлург" станет современным спорткомплексом

Новости часа: обновленный стадион "Металлург" станет современным спорткомплексом

Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин рассказал о развитии школ искусств в столице

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Сергей Собянин: в Международный женский день парковки в Москве будут бесплатными

Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион "Металлург" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реконструируют стадион "Металлург" МГТУ имени Баумана. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Инспекторы МАДИ усилят контроль на 4 московских улицах с 10 марта, рассказали в Дептрансе.

Началась модернизация газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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