Новости часа: обновленный стадион "Металлург" станет современным спорткомплексом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реконструируют стадион "Металлург" МГТУ имени Баумана. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Инспекторы МАДИ усилят контроль на 4 московских улицах с 10 марта, рассказали в Дептрансе.

Началась модернизация газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.