06 октября, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

В Москве началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По словам мэра, сначала площадки будущих станций оградят и проведут геологоразведку, после чего приступят к сооружению станционных комплексов.

Сейчас решается, где расположится станция "Троицк". Мэр подчеркнул, что запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города, а также разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки. Завершить строительство планируется в 2029 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

