Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин

770 москвичей вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В этом году в отборочном этапе участвовали свыше 1 700 человек с особенностями здоровья. Конкурсанты проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд. Самыми популярными направлениями стали "Адаптивная физкультура", "Вокал", "Фотограф-репортер" и "Администрирование баз данных".

Финал состоится в сентябре, а победители регионального этапа войдут в столичную команду и будут представлять Москву на национальном первенстве в конце года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.