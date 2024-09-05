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Новости

Новости

05 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Собянин назвал объекты, которые украсит архитектурно-художественная подсветка

Собянин: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

Собянин: городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Еще 36 набережных планируется привести в порядок в Москве до 2030 года

Самыми посещаемыми музеями в Москве стали "Царицыно", "Коломенское" и "Измайлово"

Новости часа: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Новости часа: комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь новых робосистем для операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице началась кампания по вакцинации от гриппа, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Системы отопления заменили более чем в 800 жилых домах Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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