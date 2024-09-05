Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь новых робосистем для операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице началась кампания по вакцинации от гриппа, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Системы отопления заменили более чем в 800 жилых домах Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.