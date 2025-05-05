Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 07:30

Мэр Москвы

Семь новых поездов "Иволга 4.0" начали курсировать на МЦД-4

Семь новых поездов "Иволга 4.0" начали курсировать на МЦД-4

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Семь новых поездов "Иволга 4.0" начали курсировать на МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые вагоны могут вмещать на 100 пассажиров больше. При этом за счет средней двери посадка и высадка происходит быстрее. Полностью обновить подвижной состав на направлении планируется до конца лета этого года.

Как отметил мэр Москвы, каждый новый состав, выходящий на МЦД, это не только комфорт и удобство для пассажиров, но и вклад в развитие отечественной промышленности. Новые "Иволги" полностью собраны из российских деталей. Их производят более шестисот предприятий в разных регионах, а финальная сборка осуществляется в Твери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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