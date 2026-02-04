Сергей Собянин: завершена реставрация фасадов Центрального телеграфа

Центральный телеграф на Тверской улице теперь выглядит так же, как почти 100 лет назад. Завершилась масштабная реставрация фасада исторического здания. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, специалисты восстановили каркас, стеклянные элементы и механизм глобуса, чтобы он мог вращаться вокруг своей оси.

Теперь ярко-синий земной шар украшают больше 200 стеклянных элементов – их заново изготовили по историческим шаблонам. На фасаде снова переливаются металлические буквы надписи "Телеграф", а на крышу на углу Никитского переулка и Тверской улицы вернули колокол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.