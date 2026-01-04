Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на северо-востоке Москвы

В Южном Медведкове на северо-востоке Москвы завершилось строительство детского сада. Как сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин, здание рассчитано на 220 ребят.

По словам мэра, его построили на Полярной улице у жилого комплекса. В каждой из девяти групп оборудовали игровую комнату, раздевалку, спальную зону и буфет. Также в саду есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога.

