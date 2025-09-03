Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л. И. Свержевского решил внедрить искусственный интеллект для диагностики ЛОР-заболеваний. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, последние три года в клинике собирали подробную базу данных о различных заболеваниях уха и гортани: хроническом отите, перфорации барабанной перепонки, тонзиллите и других. В нейросеть загрузили больше 15 тысяч рентгеновских снимков, подробно описав диагноз и симптоматику.

