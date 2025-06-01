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01 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

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В Москве отмечается Международный день защиты детей. С праздником горожан поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что власти столицы делают все, чтобы дети росли в атмосфере заботы и уверенности.

В городе действует комплексная система поддержки: от медицины и образования до спортивных, научных и творческих программ. Семейные центры предоставляют бесплатную помощь психологов и юристов, а роддома столицы оснащены для принятия родов любой сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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