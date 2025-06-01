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01 июня, 11:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

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Московские клиники принимают на лечение взрослых и детей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области. Об этом сообщил Сергей Собянин. Среди госпитализированных в Москву – трое детей. Медики оказывают необходимую помощь, в регионе продолжают работу экстренные службы.

Следственный комитет России квалифицировал происшествия в Брянской и Курской областях как теракты. В Брянской области конструкции автомобильного моста обрушились прямо на проходящий пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово – Москва. По последним данным, погибли 7 человек, не менее 60 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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