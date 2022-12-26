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Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы

Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы

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Все роддома в столице оснастят камерами наблюдения за новорожденными. Тогда родители смогут смотреть за своим малышом с помощью смартфона. О таких планах сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Речь идет о случаях, когда родители не могут находиться вместе со своим ребенком в клинике. Чаще всего, пояснила Ракова, это касается недоношенных детей в реанимации, которым нужно немного побыть в специальном боксе. В него вмонтируют видеокамеру, и картинка будет поступать на мобильный телефон родителей или родственников.

Такой проект уже работает в некоторых роддомах Москвы с 2020 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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