Регионы РФ призвали обеспечить больницы препаратами от COVID-19 и гриппа в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российским регионам поручили во время новогодних праздников обеспечить все медучреждения препаратами от коронавируса, гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает сайт Минздрава РФ со ссылкой на руководителя ведомства Михаил Мурашко, который организовал собрание Оперштаба по подготовке к работе в период каникул.

"Субъектам Российской Федерации рекомендовано и взять на контроль обеспеченность стационаров, амбулаторного звена и аптек лекарственными препаратами для лечения COVID-19, гриппа, ОРВИ, организовать выдачу лекарств льготным категориям граждан из расчета на период до окончания праздничных дней уже в декабре", – говорится в сообщении.

Мурашко в ходе заседания поручил российским регионам обеспечить контроль за работой службы скорой и неотложной медпомощи населению. По словам главы ведомства, граждане должны иметь возможность получить необходимую поддержку.

Также руководитель Минздрава поручил обеспечить доступность экстренной и плановой медпомощи в стационарных условиях. Он рекомендовал обратить внимание на готовность инфекционных и токсикологических отделений. Кроме того, главам органов исполнительной власти в области здоровья поручили протестировать работу номеров 112 и 122.

Мурашко подчеркнул, что больницы обязаны в период праздников сформировать график так, чтобы оказание первичной специализированной помощи, женских консультаций и прочего были предусмотрены.

По итогу глава Минздрава призвал организовать разъяснительные мероприятия в прессе через главных экспертов регионов. В информационную работу должны войти данные о вреде злоупотребления алкоголем.

Между тем в Роспотребнадзоре поделились, что на территории России не ожидается новый рост заболеваемости COVID-19, какой наблюдался в феврале текущего года с приходом "Омикрон"-штамма.

В ведомстве отметили, что вирус стал менее агрессивным, а медики научились его лечить.

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