В Москве открылся новый госпитальный центр с высокотехнологичной медициной

В Москве открылся новый госпитальный центр "СМ-Клиника" на набережной Академика Туполева, который значительно расширит возможности столичных жителей в получении качественной медицинской помощи. Клиника площадью 15 000 квадратных метров занимает 8 этажей и станет крупнейшей в холдинге.

Уже сейчас здесь доступны консультации узких специалистов, анализы и диагностика на современном оборудовании, включая КТ и МРТ. К началу 2026 года в центре заработают круглосуточные терапевтический и хирургический стационары, где будут проводить высокотехнологичные операции, в том числе на сердце и сосудах.

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