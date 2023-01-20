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Новую лабораторную информационную систему запустили в столичных стационарах

Новую лабораторную информационную систему запустили в столичных стационарах

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В столичных стационарах запустили новую лабораторную информационную систему, ее стали называть сокращенно "ЛИС". Цифровая программа упрощает работу медикам и позволяет пациентам быстрее получать результаты анализов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В рамках пилотного проекта к "ЛИС" подключили пока шесть больниц. Раньше специалистам приходилось вручную вносить в компьютер информацию о биоматериале, и лишь затем врач мог начать само исследование. Теперь еще на этапе процедурного кабинета на пробирки будут наносить специальный штрих-код, который новая система распознает автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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