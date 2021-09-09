В Москве запустили акселератор для стартапов в сфере здравоохранения

Столичные власти совместно с сетью частных клиник "Медси" запускают программу-акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, программа выгодна всем сторонам: стартапы получают возможность протестировать свои разработки, а медучреждения – возможность пользоваться передовыми технологиями.

В числе направлений, предусмотренных акселератором, применение анализ больших данных и искусственного интеллекта при принятии врачебных решений, сервисы превентивной медицины, удаленного мониторинга состояния пациентов и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.