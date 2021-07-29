Дмитрий Певцов предложил изменить систему помощи инвалидам

Фото: Надежда Петрова
Общественный деятель, народный артист РФ Дмитрий Певцов призвал поддержать программу общественных организаций, которые представляют интересы людей с инвалидностью.
По мнению Певцова, следует полностью поменять практику предоставления специализированного жилья для инвалидов-колясочников в столице, а также внести ряд изменений в систему компенсации лицам, ухаживающим за людьми с ограниченными возможностями.
"А за то, что уход за инвалидом государство компенсирует в размере 1 200 рублей в месяц, властям должно быть стыдно. Кто-то из чиновников, принимающих такие решения, пытался хотя бы переложить неходячего инвалида из коляски в кровать? А помыть? А прожить на 1 200 рублей? А люди живут так изо дня в день", – возмутился артист.
Он отметил, что у инвалидов должно появиться право выбрать способ ухода, помимо интерната. А люди, осуществляющие уход за ними, должны получать достойную компенсацию своего труда.
В связи с этим члены благотворительных фондов "Планета без ограничений" и "Здоровье" предложили предоставлять городу специализированные квартиры для инвалидов в новых ЖК вне зависимости от имущественного положения.
Как подчеркнул Певцов, не менее важно выплачивать инвалидам 1 и 2 групп компенсацию за уход в размере от 10 тысяч рублей при ежегодной индексации. В таком случае инвалид сможет сам выбрать ухаживающего и в некоторых случаях освободиться от опеки родителей, начав вести самостоятельную жизнь.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов, которые выезжают с ними на реабилитацию или лечение.
Она напомнила, что подобные меры поддержки есть, однако некоторым категориям детей, по ее словам, реабилитация нужна постоянно.
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