Олег Леонов: Власти Москвы должны стимулировать развитие такси для маломобильных граждан

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов провел встречу с представителями Общества инвалидов.
По мнению общественника, в Москве на данный момент отмечается серьезная нехватка такси для маломобильных граждан.
"Ситуации, когда маломобильный гражданин вынужден заказывать специальное такси за неделю для того, чтобы попасть в нужное ему место в городе, считаю просто недопустимыми. Обеспечить людей необходимым количеством переоборудованных машин городским властям под силу", – заявил Леонов.
Куратор движения "ЛизаАлерт" добавил, что стоимость переоборудования такси для людей с ограниченными возможностями обходится примерно в 680 тысяч рублей. Леонов считает, что государство должно финансово помочь владельцам такси в данном вопросе.
Как заявил кандидат в депутаты Госдумы, потенциальное увеличение удобных для маломобильных граждан машин позволит горожанам оперативно получать услуги по перевозке.
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац ранее поддержала расширение услуг социального такси. По мнению специалиста, также необходимо упростить вызов машины.
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