Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей, который не требует длительных операций. Он помогает спасать их от слепоты. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Речь идет о такой врожденной аномалии сетчатки, как болезнь Коутса.

Инновационный комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарств. Это позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях.

Методика разработана на основе последних научных достижений и уже успешно применяется в больнице имени Башляевой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.