04 февраля, 17:45

Общество

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

Москва достигла значительного прогресса в ранней диагностике самых частых и агрессивных видов онкологии.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, выявляемость рака шейки матки на нулевой стадии за 6 лет выросла в 6 раз, от рака молочной железы врачи теперь спасают в 3 раза больше женщин, а диагностика рака щитовидной железы на ранних стадиях приблизилась к 97%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинаобществогород

