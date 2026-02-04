Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

Москва достигла значительного прогресса в ранней диагностике самых частых и агрессивных видов онкологии.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, выявляемость рака шейки матки на нулевой стадии за 6 лет выросла в 6 раз, от рака молочной железы врачи теперь спасают в 3 раза больше женщин, а диагностика рака щитовидной железы на ранних стадиях приблизилась к 97%.

