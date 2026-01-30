В Депздраве Москвы рассказали о новом подходе в лечении аритмии

В 2025 году столичные врачи предложили принципиально новый подход, который помогает сердцу восстановить естественный ритм без установки специальных приборов, – кардионейроабляцию. Что это за процедура, расскажем вместе с департаментом здравоохранения Москвы.

Система помощи при "сердечных" проблемах

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Если мотор машины вдруг начинает барахлить – то бешено разгоняться, то неожиданно глохнуть, водитель сразу едет к мастеру. Сердце – тот же мотор, только самый главный. Когда оно сбивается с ритма, это не просто неприятное "похолодание" в груди, – это крик о помощи, предупреждают специалисты.

"Коварство аритмии в том, что она может годами тихо подтачивать здоровье, а потом громко заявить о себе инфарктом или инсультом", – пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В целом нарушения сердечного ритма – мастера маскировки. Учащенное сердцебиение (тахикардию) еще можно заметить, а вот замедление (брадикардию) легко списать на усталость или возраст. "Пропуск удара", внезапная слабость, головокружение – многие просто отмахиваются от этих "звоночков", но именно медленный ритм может привести к внезапной потере сознания, например, за рулем, на улице или с ребенком на руках.



пресс-служба департамента здравоохранения Москвы Часто виновник – наш собственный блуждающий нерв. В норме он помогает нам отдыхать, но иногда "перегибает палку" и начинает слишком сильно "тормозить" сердце.

Раньше при опасных паузах в сердцебиении, ведущих к обморокам, почти всегда ставили кардиостимулятор, но это сопровождалось определенными рисками и ограничениями. Он требует замены раз в 8–10 лет, несет в себе вероятность операций и инфекций. В итоге человек оказывается привязан к регулярным визитам в клинику для проверки устройства.

Но медицина не стоит на месте, и в Москве врачи постоянно разрабатывают и внедряют новые, более совершенные и щадящие методики лечения. Теперь есть альтернатива, которая решает проблему раз и навсегда всего за одну малоинвазивную процедуру.

Сердце снова самостоятельно держит ритм

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

За последние годы Москва выстроила мощную систему – инфарктно-инсультную сеть. Это слаженный механизм, где каждая больница – звено одной цепи с современным высокоточным оборудованием, которое помогает врачам проводить диагностику и начинать лечение в кратчайшие сроки.

В 2025 году московские врачи предложили принципиально новый подход – кардионейроабляцию. Это малоинвазивная процедура, которая помогает сердцу восстановить естественный ритм без установки специальных приборов.

Если сердце – это насос, то нервы – его "пульт управления". Когда блуждающий нерв давит на "тормоз" слишком сильно, ритм сбивается. Суть новой методики в том, чтобы точечно и бережно воздействовать на те самые нервные узлы, которые передают лишние "тормозящие" сигналы, и сердце снова начинает работать само, как и задумано природой.

Три секрета успеха новой методики

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Столичная клиника, больница имени И. В. Давыдовского, стала первым в России центром, где не только внедрили, но и усовершенствовали эту методику. Благодаря грантовой программе Москвы специалисты не только улучшили алгоритмы самого вмешательства, но и повысили качество обследования пациента перед ним, а также и послеоперационного сопровождения, сделав его надежнее и безопаснее.

Эффективность и безопасность этого вида лечения основывается на трех важных составляющих.

– Точная визуализация: врачи работают с 3D-картой сердца как с навигатором, а специальные препараты дополнительно "подсвечивают" мишень – скопления нервных клеток. Это гарантия, что воздействие будет точечным, а здоровые ткани не пострадают.

– Индивидуальный подход: нет двух одинаковых сердец. Мощность и длительность воздействия врачи подбирают персонально для каждого пациента, учитывая все нюансы его здоровья.

– Расширенные возможности: методика помогает даже в сложных случаях, например при различных блокадах сердца, когда электрический импульс проходит с "опозданием".

Жизнь после процедуры: полная свобода

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Теперь вместо операции по установке прибора пациентов ждет всего один небольшой прокол. Уже на следующий день можно отправляться домой и жить без оглядки на устройство внутри. Можно заниматься спортом, свободно путешествовать, проходить МРТ, не думать о замене батарейки и не посещать ежеквартально врача для проверки. Сердце бьется само, без "искусственного дирижера".



пресс-служба департамента здравоохранения Москвы Столичная медицина сегодня – это не просто борьба с болезнью. Это целая система, которая ориентирована на сохранение здоровья, естественных природных возможностей организма и высокого качества жизни. Кардионейроабляция – яркий пример этого подхода: инновации, высочайшие технологии и готовность врачей постоянно развиваться позволяют настолько улучшить результаты лечения, что о болезни пациенту будут напоминать лишь записи в электронной медкарте.

Специалисты напомнили, что, если вдруг ваш "мотор" начал "барахлить" и сбиваться с ритма – это не конец привычной жизни. Технологии, которые есть в руках московских врачей, помогут сердцу восстановить четкую и уверенную работу, что позволит снова радоваться движению, путешествиям и каждому дню без страха и тревоги.