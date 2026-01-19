В Депздраве Москвы назвали 5 передовых методов лечения сердечнососудистых заболеваний

Сердечнососудистые заболевания по-прежнему занимают первенство среди угроз здоровью москвичей. Но медицина не стоит на месте: в столице активно развивают высокотехнологичную помощь, и на смену устаревшим методикам приходят комплексные современные решения. Вместе с департаментом здравоохранения Москвы расскажем о пяти передовых методах лечения, которые в 2025 году активно применялись для помощи москвичам в обычных городских клиниках.

1. Подкожная имплантация кардиовертерадефибриллятора

Это устройство, которое круглосуточно "присматривает" за сердцем и в критический момент способно спасти жизнь. Это кардиовертердефибриллятор: маленький электронный прибор, миникомпьютер, который отслеживает сердечный ритм.

Его устанавливают под мышцу в области подмышечной впадины, а электрод к груди проводят подкожно. Устройство контролирует работу сердца: если оно останавливается, бьется чересчур медленно или быстро, то прибор посылает электрические сигналы, которые помогают ему выровнять ритм. Сама операция по установке малотравматична (длится не более полутора часов) и не требует долгого восстановления.

2. Селективный тромболизис с помощью ультразвука

Тромбоэмболия легочной артерии – опасное состояние, когда из-за тромбов в сосудах легких образуется закупорка и нарушается их нормальное кровоснабжение. Сегодня для того, чтобы исправить это, врачи используют инновационную малоинвазивную технологию, которая позволяет значительно повысить эффективность лекарств.

Специальный лекарственный препарат доставляется непосредственно к проблемному участку, а ультразвук ускоряет и усиливает его действие, способствуя быстрому растворению тромба. Благодаря этому можно использовать меньшие дозы лекарственных препаратов и риск побочных эффектов и осложнений ниже.

3. Эндоваскулярное лечение тромбов магистральных вен

Еще недавно лечение тромбоза вен сводилось к приему антикоагулянтов, но они были эффективны не во всех случаях. Сегодня врачи проводят малоинвазивные вмешательства: через небольшой прокол в сосуде миниатюрные инструменты подводятся прямо к тромбу, так что хирург может удалить его без больших разрезов и открытой операции. Благодаря этому нагрузка на организм человека меньше, он быстрее восстанавливается и может скорее вернуться домой.

4. Повторное протезирование артерий с использованием гомографтов

Иногда пациентам, которые ранее уже перенесли операции на артериях, требуется заменить износившийся протез. Сегодня это делают через повторное малоинвазивное вмешательство с применением биопротезов (гомографтов). Это значительно повышает эффективность лечения пациентов с тяжелыми сердечнососудистыми заболеваниями.

5. Внутрисосудистый ультразвук в рентгеноперационных

Одна из самых востребованных технологий 2025 года – исследования с помощью внутрисосудистого ультразвука. Оборудование для него уже внедрено во всех рентгеноперационных Москвы.

Такой метод позволяет во время вмешательства на сосудах получить динамичное подробное изображение в режиме реального времени (используется микрокатетер диаметром до двух миллиметров). С помощью него хирург может точно понять размер и расположение проблемного участка, оценить масштаб и характер поражения сосуда, точно проконтролировать установку стента. Благодаря такому подходу удается повысить точность операции и минимизировать риски осложнений.

Почему время – ключевой фактор?

Однако в случае с сердечнососудистыми катастрофами большую роль играют не только высокие технологии, но и время. Такие острые патологии требуют молниеносной реакции. В Москве для этого созданы инсультная и инфарктная сети, выстроена четкая система маршрутизации: экстренная операция при инсульте проводится не позднее 40 минут после поступления в стационар.

В этих клиниках мультидисциплинарные команды высококвалифицированных специалистов в режиме 24/7 спасают жизни москвичей в условиях, когда каждая секунда может стать решающей. Пациенты могут рассчитывать на максимально бережное и качественное лечение, в том числе и с применением передовых методик.