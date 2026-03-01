Минздрав РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных. Если за последние полгода человек оформлял больничный четыре и более раз, то новый ему выпишут только на пять календарных дней.

Исключения допускаются при уходе за больным членом семьи, беременности, заместительной почечной терапии, получении медпомощи при социально значимых заболеваниях, лечении в стационаре и карантине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

