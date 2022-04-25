В Москве прошло заседание Директорской ложи театров

В столице состоялось заседание Директорской ложи театров Москвы. Более ста руководителей культурных учреждений города традиционно собрались в особняке Смирнова на Тверском бульваре.

К ним присоединились представители культурной общественности Франции и других стран. Главной темой встречи стали работа в текущем театральном сезоне и подготовка культурных программ к лету.

Директорская ложа театров Москвы работает уже три года. Ее представители собираются каждый месяц, чтобы в неформальной обстановке обсудить планы и профессиональные проблемы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.