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24 марта, 11:45

Культура

Москвичам рассказали о правилах посещения музеев после инцидента в "Эрмитаже"

Москвичам рассказали о правилах посещения музеев после инцидента в "Эрмитаже"

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В Сети активно обсуждают инцидент в "Эрмитаже", где сотрудники музея отказали в посещении нескольким нарядно одетым девушкам. По мнению администрации, их внешний вид свидетельствовал не о желании познакомиться с искусством, а о намерении устроить пиар-акцию.

Вопрос о допустимых нормах поведения и внешнего вида в государственных музеях остается открытым. Какие съемки разрешены в культурных учреждениях и на каких условиях?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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