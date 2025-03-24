Москвичам рассказали о правилах посещения музеев после инцидента в "Эрмитаже"

В Сети активно обсуждают инцидент в "Эрмитаже", где сотрудники музея отказали в посещении нескольким нарядно одетым девушкам. По мнению администрации, их внешний вид свидетельствовал не о желании познакомиться с искусством, а о намерении устроить пиар-акцию.

Вопрос о допустимых нормах поведения и внешнего вида в государственных музеях остается открытым. Какие съемки разрешены в культурных учреждениях и на каких условиях?

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