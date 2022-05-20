Более 300 произведений искусства вернулись в РФ из Испании

Более 300 произведений искусства из собрания Русского музея вернулись в РФ. Об этом сообщили в Минкульте.

Экспонаты выставлялись в испанской Малаге. Это работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других художников.

Директор музея Владимир Гусев выразил надежду на то, что филиал в Малаге продолжит работу, когда спадет волна агрессии и нетерпимости в отношении русской культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.