"Wow эффект": скоростной заезд по горным дорогам Швейцарии

Парный дрифт в горных перевалах Швейцарии. Это не соревнование, а автошоу на грани с искусством.

Братья Джон и Элиас Хунтонджи, которые годами не спускаются с вершин в мире дрифтинга, показали экстремальный ролик с скоростным заездом по горным дорогам.

Об этом – в программе "Wow эффект".

