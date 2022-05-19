Правительство РФ запустило программу льготного кредитования для закупки импортных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготного кредитования для снижения расходов предприятий на закупку приоритетной импортной продукции, сообщается в телеграм-канале кабмина.

В список приоритетной импортной продукции входят продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, электроника, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины.

Премьер-министр пояснил, что для расчета стоимости кредитов будет использована формула 30% от ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта, в целом около 7%, а разницу банкам компенсируют за счет субсидий из бюджета.

Уточняется, что срок действия льготной ставки для закупки сырья и комплектующих составит один год, а для оборудования и средств производства – 3 года.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о внесении в кабмин проекта, который предполагает субсидирование части процентной ставки по кредиту для импортеров наиболее приоритетных товаров для России.

Он подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена на помощь компаниям, заинтересованным в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе.

