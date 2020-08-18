Вышел российский сериал "Жиза". Он только вышел, но уже заслужил внимание зрителей.

В центре истории – 15-летние Якут и Полина. Парень попал в детдом недавно. Единственное, что у него осталось, – старый мобильник с семейной фотографией. Якут ссорится с местным бандитом, а на беременную Полину объявил охоту ее любовник – руководитель театрального кружка. Молодым людям приходится бежать из детдома.

Посмотреть сериал можно на платформе START. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.