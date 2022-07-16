Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент на Красной площади

Специалисты завершили основной этап реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В процессе реставрации было удалено почти полтонны ржавого технологического каркаса и формовочной массы, которая осталась после создания композиции – она набирала влагу и разрушала памятник изнутри. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

